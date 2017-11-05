Семак: гол Промеса поставил «Уфу» в ситуацию, когда нужно было рисковать

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после выездного матча 16-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:3) отметил, что второй пропущенный гол заставил команду идти вперёд и раскрываться.

«Мы забили первыми, но до перерыва «Спартак» проводил не много позиционных атак. Во втором тайме стали играть лучше, но гол Квинси Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать. Полумоменты у нас были, но риск не увенчался успехом. Мы получили третий гол, и отыграться было сложно. На этом игра закончилась», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».