Будогосский: Плиев из «Ахмата» играл под разными номерами, но это не нарушение

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что защитник «Ахмата» Заурбек Плиев играл в матче 11-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0) в двух футболках с разными номерами после разрешения главного арбитра. Плиев вышел на поле сначала в футболке с третьим номером, затем во втором тайме сменил её на майку с пятым номером. Арбитр встречи Владимир Сельдяков не посчитал этот эпизод нарушением правил.

«Нет никакой ошибки бригады арбитров в этой ситуации. У футболиста „Ахмата“ Плиева, игравшего в первом тайме под номером три, оказалась разорванной футболка, в которой он не мог бы выйти на поле во второй половине игры. В перерыве матча она, естественно, была заменена на другую, но под номером пять, так как футболки под номером три в команде не оказалось.

В соответствии с разъяснениями международных судейских структур по подобным ситуациям, если у команды не оказалось новой футболки с номером этого игрока вместо пришедшей в негодность, а есть чистая футболка с другим номером или даже без номера, то судья разрешает этому игроку надеть её. Но после завершения игры в протокол должна быть внесена запись о возникшей ситуации», — цитирует Будогосского ТАСС.