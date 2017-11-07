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175 лет назад 2016
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Балотелли: на мой взгляд, Пирло мог играть ещё лет 10

Футбол

Итальянский нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о своем отношении к полузащитнику Андреа Пирло, который накануне объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет.

«Уникальный, неподражаемый, феноменальный. Для меня было большой честью играть вместе с тобой, спасибо за все, Андреа.

На мой взгляд, Пирло мог играть еще лет 10», – написал Балотелли в „Инстаграме“.

Пирло, в активе которого 116 матчей за сборную Италии, шесть раз выигрывал Серию A и дважды — Лигу чемпионов. Также на его счету победа на ЧМ-2006 вместе со сборной Италии.

Пирло объявил о завершении игровой карьеры
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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