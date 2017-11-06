Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет.

«Последний матч в MLS. Мое время в «Нью-Йорк Сити» подходит к концу, так что я хотел бы сказать несколько слов. Я хочу поблагодарить всех в этом невероятном городе за доброту и поддержку. Благодарю поразительных фанатов, спасибо тренерскому штабу и всем, кто работает с командой, спасибо моим товарищам по команде.

Не только мое приключение в Нью-Йорке подходит к концу, мое путешествие в качестве футболиста тоже завершается. Вот почему я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить мою семью и моих детей за поддержку и любовь, которые они всегда давали мне. Спасибо каждой команде, в которой я имел честь играть, каждому товарищу по команде, с которым мне довелось выходить на поле, и всем людям, которые сделали мою карьеру такой невероятной. И наконец, спасибо всем болельщикам со всего мира, которые всегда оказывали мне поддержку. Вы всегда будете в моей команде и в моем сердце", — написал Пирло в «Твиттере».

Бывший футболист «Милана» и «Ювентуса» присоединился к «Нью-Йорк Сити» летом 2015 года. Пирло, в активе которого 116 матчей за сборную Италии, шесть раз выигрывал Серию A и дважды — Лигу чемпионов. Также на его счету победа на ЧМ-2006 вместе со сборной Италии.