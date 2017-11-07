Канте признался, что после травмы он, выходя на поле, испытывает страх

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признался, что ему нужно время, чтобы он обрёл уверенность в себе после полученной травмы. Ранее хавбек пропустил шесть матчей из-за повреждения задней поверхности бедра, которую он получил в составе сборной Франции. Возвращение Канте состоялось в домашней встрече «Челси» с «Манчестер Юнайтед» (1:0) в чемпионате Англии.



«Мне нужно больше уверенности в себе, после таких травм выходя на поле ты испытываешь некоторый страх. Но после недели тренировок и первой игры я чувствую себя лучше. Я был долгое время я вне игры, работая с медицинским штабом и сейчас я благодарен всем за поддержку.



Я рад вернуться и помочь одержать победу. Ты испытываешь стресс, когда не можешь играть и было странно быть вне игры и смотреть за этим со стороны», — цитирует Канте Evening Standard.

Конте ещё не решил, сыграет ли Канте с «Манчестер Юнайтед»