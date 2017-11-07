Касильяс хочет остаться в футболе после завершения карьеры

Голкипер «Порту» Икер Касильяс, ставший обладателем награды Golden Foot — 2017, вручаемой футболистам старше 28 лет за успешную карьеру, высказался по поводу своего будущего.

«Каждый день становлюсь ближе к тому, чтобы повесить перчатки на гвоздь. Я хотел бы остаться в футболе, но не знаю, в качестве кого. Но, определённо, хочу остаться вовлечённым в мир футбола», — заявил 36-летний испанский вратарь, чьи слова приводит AS.

Практически всю карьеру Касильяс провёл в «Реале», с которым выиграл 18 трофеев.