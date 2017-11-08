Президент ФНЛ: игрокам «Луча-Энергии» сказали, что они забудут о проблемах

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов рассказал о встрече с временно исполняющим обязанности руководителя Приморского края Андреем Тарасенко по поводу финансовых проблем «Луча-Энергии».

Ранее встреча 21-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» — «Химки» началась с 15-минутной задержкой, вызванной протестом игроков клуба из Владивостока против невыплаты зарплаты.

«Встреча с временно исполняющим обязанности руководителя Приморского края Андреем Тарасенко прошла в очень позитивном ключе. Он сразу же окунулся в проблему клуба, понял всю сложность сложившейся ситуации и принял решение её изменить. В частности, состоялась замена исполнительного директора клуба, определены источники финансирования, поставлены конкретные задачи и намечены пути их решения. После нашей с ним встречи прошла встреча с командой, которая до сегодняшнего дня находилась в непростой ситуации. Мы открыто и честно побеседовали. Футболистам сказали, что в дальнейшем они будут думать только о результате и болельщиках и забудут о тех проблемах, что их беспокоили», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.