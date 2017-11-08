Фернандес: для меня матч с Аргентиной такой же, как с Кореей или Ираном

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Аргентины. Встреча состоится 11 ноября в Москве.

«Для меня не принципиально противостояние с Аргентиной из-за того, что я вырос в Бразилии. Это такая же игра, как с Кореей или Ираном.

А что касается стенки на стенку в дерби «Локомотив» – ЦСКА, то это элемент игры. По окончании матча мы снова стали друзьям. У нас сейчас хорошая атмосфера. Общаются игроки ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и все остальные", — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Приобрести билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».