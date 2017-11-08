Шакири: Северная Ирландия — самый сильный соперник из всех несеяных команд

Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири поделился ожиданиями от стыковых матчей с Северной Ирландией за право сыграть на ЧМ-2018 (9 и 12 ноября).

«Жеребьёвка — это просто лотерея, и с этим надо смириться и быть готовым к любым трудностям. Северная Ирландия — самый сильный соперник из всех несеяных команд. Все относятся к ней с большим уважением. Ни для кого не секрет, что её козыри — это физически мощные футболисты, чёткая организация игры, а также опасные угловые и штрафные.

Шансы команд в стыковых матчах — 50 на 50. Это будет равная игра, и каждая команда будет бороться до последней минуты. Поэтому ответный матч лучше играть дома — вдруг будет дополнительное время, да и выход на чемпионат мира в случае победы будет праздновать приятнее.



Сейчас надо отбросить всё лишнее и подготовиться к первой игре в Белфасте. В сборной Швейцарии все без исключения хотят поехать в Россию на чемпионат мира. Мы знаем, что нам это по силам, но надо выйти на поле и доказать, что мы заслуживаем поехать на мундиаль", — цитирует игрока сайт ФИФА.