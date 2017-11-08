Де Росси: если хотим поехать в Россию, со Швецией надо играть с ясными головами

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей за выход на ЧМ-2018 с командой Швеции (10 и 13 ноября).

«В матчах против сборной Швеции нам понадобится хладнокровие, но нам помимо этого нужно будет играть самоотверженно, жертвовать собой на благо команды и общего дела.



Если мы хотим отправиться в Россию, то должны играть с ясной головой и спокойствием. Я очень хочу, чтобы мы прошли стыки и поехали на ЧМ-2018», — приводит слова игрока Football Italia.