Чемпион НСФЛ из Смоленска начал сезон с победы на домашнем турнире

С 6 по 8 ноября в Смоленске состоялся пятый межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2017/18. Действующий чемпион лиги Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма приняла гостей из Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.



Все матчи турнира прошли в запредельном напряжении. Чемпион подтвердил амбиции по защите титула – с 7 очками СГАФКСТ выиграл домашний этап Премьер-группы НСФЛ. Смоляне стартовали с нулевой ничьей с ОрёлГУ, впоследствии ворота также сохранили в неприкосновенности, но при этом добавили в атаке – СПбГУПТД был обыгран со счётом 1:0, а ЮФУ разгромлен – 3:0. На второй позиции турнир в Смоленске неожиданно завершили футболисты ОрёлГУ: к ничьей с чемпионом добавилась уверенная победа над СПбГУПТД (3:1) – 4 очка на старте сезона набрали студенты из Орла. Дизайнеры из Санкт-Петербурга оказались третьими – в их активе победа с минимальным преимуществом над ЮФУ (1:0). А вот один из фаворитов сезона ЮФУ выступил неудачно – последнее место и волевые 3 очка, добытые в матче с ОрёлГУ, где ростовчанам пришлось отыгрываться с 0:2 (итоговый счёт 3:2).



По итогам турнира медальные амбиции футболистов ЮФУ серьёзно пошатнулись, т. к. 9 очков после 6 встреч сложно назвать удачным стартом. А вот хозяева турнира могут быть довольны – до основного конкурента КубГУ всего 2 очка отставания. Претензии СПбГУПТД и ОрёлГУ в сезоне остаются туманными, ясность внесут следующие матчи команд, которые состоятся уже весной.



Следующий турнир Премьер-группы НСФЛ, который завершит осеннюю программу нового сезона, пройдёт с 14 по 16 ноября в Грозном. В нём сыграют Чеченский государственный университет, Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского.

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