Осман: Эллардайс — тренер для борьбы за выживание, а не для места в топ-6

Бывший полузащитник «Эвертона» Леон Осман выступил против возможного назначения Сэма Эллардайса на пост главного тренера «Эвертона».

«Не уверен, что пришло время для паники, но я бы не взял на себя ответственность за приглашение Сэма Эллардайса. Его зовут, чтобы убрать пробелы в игре и избежать вылета в Чемпионшип. Он заработал такую ​​репутацию.



Но является ли он парнем, который может взять вашу команду и вывести в первую шестёрку? Ведь только три или четыре месяца назад в «Эвертоне» ставили именно такую задачу. Я в этом сомневаюсь», — сказал Осман в эфире BBC Radio 5 Live.