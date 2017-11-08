Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Осман: Эллардайс — тренер для борьбы за выживание, а не для места в топ-6

Футбол

Бывший полузащитник «Эвертона» Леон Осман выступил против возможного назначения Сэма Эллардайса на пост главного тренера «Эвертона».

«Не уверен, что пришло время для паники, но я бы не взял на себя ответственность за приглашение Сэма Эллардайса. Его зовут, чтобы убрать пробелы в игре и избежать вылета в Чемпионшип. Он заработал такую ​​репутацию.

Но является ли он парнем, который может взять вашу команду и вывести в первую шестёрку? Ведь только три или четыре месяца назад в «Эвертоне» ставили именно такую задачу. Я в этом сомневаюсь», — сказал Осман в эфире BBC Radio 5 Live.

«Эвертон» может отказаться от услуг Эллардайса из-за требований тренера
Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
ФК Эвертон Леон Осман Сэм Эллардайс
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент