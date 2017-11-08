«Эвертон» может отказаться от услуг Эллардайса из-за требований тренера

Назначение Сэма Эллардайса на пост главного тренера «Эвертона» может не состояться. Специалист считается одним из главных кандидатов, но договориться стороны не могут.

Liverpool Echo сообщает, что бывший главный тренер сборной Англии требует долгосрочный контракт, однако руководство «Эвертона» такой вариант не устраивает. На этой неделе совет директоров клуба вновь соберётся, чтобы обсудить другие варианты.

Ранее появилась информация, что владелец «Эвертона» хочет видеть в качестве главного тренера наставника «Атлетико» Диего Симеоне.