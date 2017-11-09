Тренер сборной Испании не исключил участия Касильяса на ЧМ-2018 в России

36-летний вратарь «Порту» Икер Касильяс сохраняет шансы на включение в заявку сборной Испании, которой летом 2018 года предстоит сыграть на чемпионате мира в России. Об этом заявил главный тренер испанской национальной команды Хулен Лопетеги.

«Икер может вернуться в сборную. Мы ни перед кем не закрываем дверь в национальную команду», — цитирует тренера Marca.

Касильяс не играл за сборную Испании с 1 июня 2016 года. Тогда он защищал ворота испанской команды с первых минут товарищеского матча со сборной Южной Кореи. Игра завершилась победой испанцев со счётом 6:1. Касильяс провёл на поле 74 минуты, не дав сопернику поразить свои ворота.

Стоит отметить, что в последних матчах чемпионата Португалии и Лиги чемпионов Касильяс оставался на скамье запасных «Порту», а ворота команды защищал 24-летний Жозе Са.