Суарес: злюсь на себя за то, что не даю пас игроку в выгодной позиции, ища Месси

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дал интервью, в котором его попросили прокомментировать мнение, что футболисты сине-гранатовых регулярно стремятся играть через форварда и лидера команды Лионеля Месси.

«На самом деле мы все стараемся искать друг друга на поле. Но иногда я злюсь на себя за то, что не даю пас другому партнёру в выгодной позиции, ища по инерции Лео. Из-за желания сделать передачу Месси порой не делаешь выгодные пасы другим. Иногда это полезно, но иногда всё заканчивается не так, как надо», — цитирует Суареса испанское интернет-издание Sport.