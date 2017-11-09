Кан поделился мнением, в каком случае Тухель мог бы возглавить «Баварию»

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан считает, что экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель мог бы с успехом поработать у руля мюнхенцев. В настоящее время «Баварию» возглавляет Юпп Хайнкес, сменивший в начале октября уволенного Карло Анчелотти. Контракт Хайнкеса с немецким грандом в силе до окончания текущего сезона.

«Тухель – специалист, умеющий отлично работать с футболистами. Однако он должен принимать во внимание среду и окружение команды. Ему следует считаться с руководством клуба и его болельщиками. В Мюнхене это очень важно. Если ему это по силам, то он абсолютный фаворит на пост главного тренера «Баварии», — цитирует Кана интернет-портал Goal.