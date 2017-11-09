Гол Киммиха признан лучшим голом октября в Бундеслиге

Гол защитника «Баварии» Джошуа Киммиха, забитый в матче 8-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом», признан лучшим голом октября в Бундеслиге. На третьей компенсированной минуте после прострела Кингсли Комана от правого края штрафной Киммих элегантно переправил мяч в сетку пяткой правой ноги. Таким образом, защитник установил окончательный счёт встречи — 5:0 в пользу «Баварии».

Видео гола Киммиха можно посмотреть на канале Бундеслиги в YouTube.

Этот гол стал для Киммиха первым и пока что единственным в нынешнем сезоне Бундеслиги. Также на счету защитника 4 результативные передачи в 11 матчах.