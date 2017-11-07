Бундеслига представила десятку лучших моментов матчей октября

Пресс-служба Бундеслиги представила видеоматериал, посвящённый лучшим моментам октябрьских игр чемпионата. В ролик, в частности, вошли героическое спасение своих ворот защитником «Кёльна» Константином Раушем в матче с «Вердером», нереализованный пенальти, а спустя четыре минуты точный 11-метровый удар нападающего «Герты» Саломона Калу в игре с «Фрайбургом», возвращение Юппа Хайнкеса на пост главного тренера «Баварии» и неповторимая атмосфера в Дортмунде в матче «Боруссии» и «РБ Лейпциг».

Видел доступно для просмотра на официальном канале Бундеслиги в YouTube.