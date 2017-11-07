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175 лет назад 2016
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Бундеслига представила десятку лучших моментов матчей октября

Футбол

Пресс-служба Бундеслиги представила видеоматериал, посвящённый лучшим моментам октябрьских игр чемпионата. В ролик, в частности, вошли героическое спасение своих ворот защитником «Кёльна» Константином Раушем в матче с «Вердером», нереализованный пенальти, а спустя четыре минуты точный 11-метровый удар нападающего «Герты» Саломона Калу в игре с «Фрайбургом», возвращение Юппа Хайнкеса на пост главного тренера «Баварии» и неповторимая атмосфера в Дортмунде в матче «Боруссии» и «РБ Лейпциг».

Видел доступно для просмотра на официальном канале Бундеслиги в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д Вердер Герта Кёльн РБ Лейпциг Фрайбург Константин Рауш Саломон Калу Юпп Хайнкес
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