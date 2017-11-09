Венгер: если любишь футбол, то любишь и смотреть матчи с Месси и Аргентиной

Главный тренер Арсен Венгер сообщил, что рад выходу сборной Аргентины вместе с её лидером, форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, на чемпионат мира 2018 года.

«Лично я очень рад, что Месси приедет на чемпионат мира 2018 года. Если ты любишь футбол, то любишь и смотреть матчи с Лионелем. То же самое касается избалованной талантами сборной Аргентины — в их составе всегда есть первоклассные атакующие футболисты. Так что было бы печально, если бы Аргентина не пробилась на чемпионат мира.

Европа, от которой на ЧМ выходят 13 команд, в этом плане немного избалована. Большинство отборочных групп ЧМ не такие сложные. В то время как в Южной Америке из 10 команд путёвки на мундиаль получают только четыре, а пятой команде приходится играть стыковые матчи. Ни одну южноамериканскую команду не обыграть легко. Из-за этого получается большое количество сложных игр, поэтому трудно квалифицироваться на ЧМ», — цитирует Венгера Goal.