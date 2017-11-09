Месси: матч с Россией — отличная возможность сыграться и набраться ещё опыта

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, принявший участие в презентации официального мяча ЧМ-2018, назвал предстоящий 11 ноября в «Лужниках» товарищеский матч со сборной России отличной возможностью сыграться и набраться опыта.



«Мы выполнили первостепенную задачу: Аргентина — на чемпионате мира. Но так должно быть всегда.

Для меня всегда особенный момент — выходить на поле в футболке сборной Аргентины. И матч с Россией — отличная возможность сыграться и набраться ещё опыта.

Спокойно готовлюсь к матчу», — передаёт слова Месси корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

На «Чемпионате» можно приобрести билеты на матч Россия — Аргентина.