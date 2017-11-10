Модрич: нельзя быть недовольным счётом 4:1, это большее, чем ожидала Хорватия

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, открывший счёт в матче с соперниками из Греции (4:1) в первом матче раунда плей-офф за право выхода на чемпионат мира — 2018, поделился мнением об успехе своей команды на поле стадиона «Максимир» в Загребе.



«Мы провели хороший матч от первой до последней минуты и в восторге от результата игры. Омрачает лишь гол в наши ворота, который мы не должны были пропускать. В любом случае, нельзя быть недовольным счётом 4:1, это большее, чем мы ожидали.



Теперь нам нужно отдохнуть и как следует подготовиться к ответной встрече. Мы могли забить и больше, но и рады этому результату, однако нам не следует впадать в эйфорию», — цитирует хавбека хорватское издание Vecernji List.

Сборная Хорватии разгромила Грецию в первом матче за право выступать на ЧМ-2018