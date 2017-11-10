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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Тренер Греции Скиббе: после закономерного поражения в Загребе нам будет непросто

Футбол

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе поделился мнением о поражении своей команды в Загребе в первом матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира — 2018. Греки потерпели поражение от соперников из Хорватии со счётом 1:4.

«Мы создали ряд возможностей для взятия ворот, но в конечном итоге результат закономерен. Нам будет непросто после этого поражения, тогда как Хорватия находится в гораздо лучшем положении. При определённой доле удачи мы могли бы сделать счёт 4:2 на последних минутах, и это выглядело бы намного приятней.

В ответном матче мы должны выглядеть намного лучше, мы должны соответствовать Хорватии в игре в середине поля, только так мы сможем надеяться на победу. Ну, может быть, на какой-либо успех», — цитирует специалиста интернет-издание Goal.

Сборная Хорватии разгромила Грецию в первом матче за право выступать на ЧМ-2018
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Греции - Футбол Сборная Хорватии — Футбол Михаэль Скиббе
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