Тренер Греции Скиббе: после закономерного поражения в Загребе нам будет непросто

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе поделился мнением о поражении своей команды в Загребе в первом матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира — 2018. Греки потерпели поражение от соперников из Хорватии со счётом 1:4.



«Мы создали ряд возможностей для взятия ворот, но в конечном итоге результат закономерен. Нам будет непросто после этого поражения, тогда как Хорватия находится в гораздо лучшем положении. При определённой доле удачи мы могли бы сделать счёт 4:2 на последних минутах, и это выглядело бы намного приятней.



В ответном матче мы должны выглядеть намного лучше, мы должны соответствовать Хорватии в игре в середине поля, только так мы сможем надеяться на победу. Ну, может быть, на какой-либо успех», — цитирует специалиста интернет-издание Goal.

Сборная Хорватии разгромила Грецию в первом матче за право выступать на ЧМ-2018