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Представители «ПСЖ» провели переговоры с главным тренером «Челси» Конте

Футбол

Руководство «ПСЖ» может пригласить главного тренера «Челси» Антонио Конте в случае, если Унаи Эмери не выведет парижскую команду в полуфинал Лиги чемпионов. Представители клуба из столицы Франции контактировали с итальянским специалистом по этом поводу, утверждает издание Le Parisien.

Контракт Эмери с «ПСЖ» рассчитан до лета 2018 года. Ранее стало известно об определённых разногласиях между руководством «Челси» и Конте, в прошлом сезоне приведшем синих к титулу чемпионов английской Премьер-лиги.

Лэмпард: надеюсь, Конте останется в «Челси», думаю, он станет более успешным
Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ Челси Антонио Конте Унаи Эмери
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