Лэмпард: надеюсь, Конте останется в «Челси», думаю, он станет более успешным

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард поддержал главного тренера лондонцев Антонио Конте, выразив надежду, что итальянец останется в команде.

«Антонио Конте пришёл в «Челси», когда команда финишировала в чемпионате на 10-м месте в Премьер-лиге. Это был трудный период для клуба. Одна и та же группа футболистов всё изменила с его приходом, а это показывает, какой он отличный тренер.

В прошлом сезоне они выиграли Премьер-лигу благодаря Конте. В нынешнем сезоне стартовали не лучшим образом, а в Премьер-лиге, если вы не выигрываете в каждом матче, люди начинают говорить о вашей работе.

Но я думаю, что все, кто знает Конте, кто близок к «Челси», понимают, какой он отличный тренер. Я надеюсь, что он останется, и думаю, что Конте будет более успешным», — цитирует Лэмпарда Daily Mail.