«Ливерпуль» заплатит £ 250 тыс. в случае выхода Гомеса в старте сборной Англии

«Чарльтон Атлетик» получит £ 250 тыс. (около € 282 тыс.) в качестве бонуса от «Ливерпуля» в случае, если защитник мерсисайдцев Джозеф Гомес выйдет в стартовом составе сборной Англии. Об этой опции в контракте молодого талантливого футболиста сообщает британское издание The Telegraph.



В ноябре англичанам предстоят товарищеские встречи со сборными Германии и Бразилии, и Гомес получил приглашение на эти матчи.



Гомес перешёл в мерсисайдский клуб из «Чарльтона» в 2015 году, но из-за ряда серьёзных травм не получил возможности должным образом проявить себя в красной футболке. В текущем сезоне защитник принял участие в 9 матчах «Ливерпуля» в АПЛ и отметился одной результативной передачей.

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