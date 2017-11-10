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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Папастатопулос: в матче в Хорватии была ненастоящая сборная Греции

Футбол

Ставший автором единственного гола в ворота национальной команды Хорватии защитник сборной Греции Сократис Папастатопулос прокомментировал поражение в первой встрече раунда плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018 в России. Греческая сборная уступила в Загребе со счётом 1:4.

«Это была ненастоящая сборная Греции. Да, Хорватия была лучше, но мы никогда не допускали столько ошибок. До сих пор мы не совершали таких индивидуальных ошибок, и я не согласен с тем, что проблема в нашей игровой системе.

В ответной встрече в воскресенье мы ожидаем полный стадион болельщиков и покажем, что мы не та команда, которая может уступить со счётом 1:4. Мы будем играть так, как будто счёт в противостоянии по-прежнему 0:0 с высоко поднятой головой», — заверил защитник в интервью интернет-изданию Goal.

Хорватия и Швейцария почти на чемпионате мира
Толковой борьбы не получилось.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Греции - Футбол Сборная Хорватии — Футбол Сократис Папастатопулос
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