Папастатопулос: в матче в Хорватии была ненастоящая сборная Греции

Ставший автором единственного гола в ворота национальной команды Хорватии защитник сборной Греции Сократис Папастатопулос прокомментировал поражение в первой встрече раунда плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018 в России. Греческая сборная уступила в Загребе со счётом 1:4.



«Это была ненастоящая сборная Греции. Да, Хорватия была лучше, но мы никогда не допускали столько ошибок. До сих пор мы не совершали таких индивидуальных ошибок, и я не согласен с тем, что проблема в нашей игровой системе.



В ответной встрече в воскресенье мы ожидаем полный стадион болельщиков и покажем, что мы не та команда, которая может уступить со счётом 1:4. Мы будем играть так, как будто счёт в противостоянии по-прежнему 0:0 с высоко поднятой головой», — заверил защитник в интервью интернет-изданию Goal.

Хорватия и Швейцария почти на чемпионате мира Толковой борьбы не получилось.