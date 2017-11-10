Зидан: Роналду и Месси – два лучших игрока в мире, но есть и третий

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал трёх лучших футболистов планеты. Помимо Лионеля Месси и Криштиану Роналду в его список входит и нападающий «ПСЖ» Неймар. Об этом Зидан поведал в интервью Первому каналу.

«Это два лучших игрока в мире. И у каждого свой стиль. То, что они делают — это исключительно, то есть, они выигрывают матчи в одиночку. Чтобы говорить детально, нам понадобится больше времени, но это два величайших игрока. Но есть и третий, это Неймар», — рассказал Зидан.

Французский специалист намерен посетить товарищеский матч Россия – Аргентина, который состоится 11 ноября в «Лужниках». Начало – в 16:00 мск.

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