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Дзадза не поможет сборной Италии в матче с Швецией

Футбол

Лучший бомбардир «Валенсии» Симоне Дзадза не поможет сборной Италии в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Футболист получил травму колена и на поле не выйдет.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура огласил список игроков, которые будут готовиться к матчу, но Дзадзы в нём не оказалось. Об этом говорится на официальном сайте итальянской футбольной федерации.

Первый матч Швеция – Италия состоится 10 ноября. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Буффон: даже думать не хочу о вариантах развития событий в матче со Швецией
Источник: Федерация футбола Италии Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол ФК Валенсия Симоне Дзадза Травмы — футбол ЧМ-2018
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