Дзадза не поможет сборной Италии в матче с Швецией

Лучший бомбардир «Валенсии» Симоне Дзадза не поможет сборной Италии в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Футболист получил травму колена и на поле не выйдет.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура огласил список игроков, которые будут готовиться к матчу, но Дзадзы в нём не оказалось. Об этом говорится на официальном сайте итальянской футбольной федерации.

Первый матч Швеция – Италия состоится 10 ноября. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.