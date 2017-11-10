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Пейчинович: после этого сезона «Локомотиву» будет много чего отметить!

Футбол

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович выразил мнение, что по окончании нынешнего сезона РФПЛ ему предстоит многое отметить, включая отметку в 100 матчей за клуб. Юбилейным для сербского футболиста стал домашний матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), который состоялся 2 ноября.

«Отмечу 100 матчей за «Локомотив» после последнего матча этого сезона. Будет много чего отметить! Мы постоянно работаем. Раньше у нас были проблемы с контратаками, сейчас они получаются хорошо. Можно ли сказать, что мы короли Москвы? Ещё рано», — передаёт слова Пейчиновича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Пейчинович провёл 100-й матч за «Локомотив»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Неманья Пейчинович
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