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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сампаоли: лидер вселяет уверенность и восхищение, и Месси – такой

Футбол

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии товарищеского матча со сборной России (11 ноября) поделился мыслями о лидере альбиселесте Лионеле Месси.

«Месси сыграет с Россией. К чемпионату мира в пару к нему мы ищем игрока, который хорошо двигается и может находиться недалеко от Месси. Надо искать любую возможность в поиске такого игрока. Также мы будем искать игрока, который не выйдет из равновесия, когда все взгляды обращены на Лео. Надо сделать так, чтобы команда продолжила показывать результат, если вдруг Месси выйдет из игры.

Лео – очень зрелый человек, поэтому мне легко установить с ним диалог. Он понимает, что на ЧМ игры идут каждые четыре дня. Если увидим, что у него есть какая-то мышечная усталость, конечно, дадим отдохнуть. Лео никогда не просил освободить его от игры – он радуется каждому матчу.

Месси – лучший игрок в мире, он посол футбола в мире. Лидер вселяет уверенность и восхищение, и Месси – такой. То, что он аргентинец, очень важно. Эта ответственность вызывает волнение, ведь у нас были трудности с проходом на ЧМ. Мы не имеем права на ошибку», — передаёт слова Сампаоли корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

Сампаоли: достаточно хорошо знаем сборную России и Черчесова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Лионель Месси Хорхе Сампаоли товарищеские матчи
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