Сухина: один игрок с удивлением узнал, что при ударе от ворот не фиксируют офсайд

Экс-арбитр ФИФА Станислав Сухина, ныне работающий начальником команды в «Локомотиве», рассказал, сталкивался ли он с тем, что футболисты не знали правила.

«Знаю, что один российский футболист, выступавший раньше за границей и в нашей сборной, с удивлением узнал, что при ударе от ворот не фиксируют офсайд. То есть условный Гилерме может выбить мяч к чужой штрафной, условный Эдер будет в этот момент стоять в офсайде, но вне игры как такового не будет. Можно забивать.



В этом году Кверквелия подбросил мяч ногой и головой отдал Гилерме. Так разрешено делать, только если тебя атакуют, но Соломон стоял совершенно один. По правилам такой эпизод трактуется как неспортивное поведение. Вообще, подобные ситуации случаются очень редко», — поведал Сухина в интервью пресс-службе «Локомотива».