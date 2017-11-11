Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Голы Гризманна и Жиру принесли сборной Франции победу над Уэльсом

Футбол

На стадионе " Стад де Франс" завершился товарищеский матч между сборными Франции и Уэльса. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Трёхцветные открыли счёт на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Антуан Гризманн. Второй мяч в воротах валлийской команды побывал на 71-й минуте — отличился Оливье Жиру.

Следующий товарищеский матч французы проведут 14 ноября в Кёльне с командой Германии. Сборная Уэльса в тот же день в Кардиффе сыграет с командой Панамы.

Напомним, что сборная Франции выступит на чемпионате мира в России, а команда Уэльса осталась за бортом мундиаля.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 ноября 2017, пятница. 23:00 МСК
Франция
2 : 0
Уэльс
1:0 – Гризманн – 18, 2:0 – Жиру – 71
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Уэльса — Футбол Сборная Франции — Футбол Антуан Гризманн Оливье Жиру
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент