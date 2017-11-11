Голы Гризманна и Жиру принесли сборной Франции победу над Уэльсом

На стадионе " Стад де Франс" завершился товарищеский матч между сборными Франции и Уэльса. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Трёхцветные открыли счёт на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Антуан Гризманн. Второй мяч в воротах валлийской команды побывал на 71-й минуте — отличился Оливье Жиру.

Следующий товарищеский матч французы проведут 14 ноября в Кёльне с командой Германии. Сборная Уэльса в тот же день в Кардиффе сыграет с командой Панамы.

Напомним, что сборная Франции выступит на чемпионате мира в России, а команда Уэльса осталась за бортом мундиаля.

