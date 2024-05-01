Игрок «Динамо» Бителло: в Бразилии много говорят и пишут о «Зените»

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, что в Бразилии много говорят и пишут о санкт-петербургском «Зените».

«Конечно, я слышал о «Динамо», в Бразилии говорят о российском футболе. И топ-клубы, такие как «Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, всегда были на слуху. Так что я о них, конечно же, слышал. И стал больше изучать, когда узнал, что ко мне есть интерес из России.

Разумеется, в Бразилии много говорят и пишут о «Зените», так как этот клуб доминирует последние несколько лет. Помимо этого, повышенное внимание к «Зениту» вызвано большим представительством моих соотечественников, бразильцев. Но, оказавшись в России, я понял, что здесь есть и другие сильные команды, способные соревноваться с «Зенитом». Премьер-Лига – очень конкурентоспособный чемпионат», — заявил футболист в эфире программы «Футбол России».