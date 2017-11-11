Пирло: ещё не решил, стану ли тренером

Итальянский полузащитник Андреа Пирло, объявивший о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет, пока что не решил, станет ли в будущем тренером.

«Я останусь в Нью-Йорке до конца года, чтобы помочь в тренировочном процессе и подготовке детей, а затем вернусь в Италию, где приму новый вызов. Я ещё не решил, стану ли тренером, потому что в моих мыслях творится сумбур. Я точно пойду на тренерские курсы, а уже после их окончания, если на меня снизойдёт озарение, я начну работать тренером. Также я хотел бы быть функционером, потому что мне нравится следить за матчами, лигами и молодыми игроками», — приводит слова Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Последним клубом Пирло был «Нью-Йорк Сити», в составе которого хавбек принял участие в 62 матчах, забил 1 гол и сделал 9 голевых передач.