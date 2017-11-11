Месси: Аргентине пришлось приложить немало усилий для победы над Россией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о прошедшем товарищеском матче с командой России. Аргентинцы в «Лужниках» победили со счётом 1:0, единственный гол на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

«Мы старались сегодня не просто победить, но и сделать это в наилучшем стиле. Считаю, нам это удалось. Мы хорошо провели первый тайм, создали несколько верных моментов, но после перерыва пришлось приложить немало усилий, чтобы добыть победу. Рад, что нам это удалось», — передаёт слова Месси корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.