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Месси: Аргентине пришлось приложить немало усилий для победы над Россией

Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о прошедшем товарищеском матче с командой России. Аргентинцы в «Лужниках» победили со счётом 1:0, единственный гол на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

«Мы старались сегодня не просто победить, но и сделать это в наилучшем стиле. Считаю, нам это удалось. Мы хорошо провели первый тайм, создали несколько верных моментов, но после перерыва пришлось приложить немало усилий, чтобы добыть победу. Рад, что нам это удалось», — передаёт слова Месси корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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Сборная России минимально уступила вице-чемпионам мира в матче открытия «Лужников» после реконструкции.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Лионель Месси
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