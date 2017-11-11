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Перес предложил Галлиани место в совете директоров «Реала»

Футбол

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани может продолжить карьеру в мадридском «Реале», утверждает Mundo Deportivo.

В апреле СМИ сообщали, что Галлиани отказался от предложения стать техническим директором «Реала». Теперь президент мадридского клуба Флорентино Перес предпринял вторую попытку и предложил Галлиани место в совете директоров «Реала». Галлиани пока не дал ответа.

Итальянец в настоящее время работает в конгломерате Fininvest, на этой деятельности он сосредоточился после ухода из «Милана».

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Или не в «Барсу». Куда угодно, только подальше от Эмери.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Адриано Галлиани Флорентино Перес
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