Перес предложил Галлиани место в совете директоров «Реала»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани может продолжить карьеру в мадридском «Реале», утверждает Mundo Deportivo.
В апреле СМИ сообщали, что Галлиани отказался от предложения стать техническим директором «Реала». Теперь президент мадридского клуба Флорентино Перес предпринял вторую попытку и предложил Галлиани место в совете директоров «Реала». Галлиани пока не дал ответа.
Итальянец в настоящее время работает в конгломерате Fininvest, на этой деятельности он сосредоточился после ухода из «Милана».
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