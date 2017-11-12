Мбаппе: Неймар взял меня под своё крыло с первого дня в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметил, что форвард Неймар помогает ему адаптироваться в команде.

«Он облегчил мою адаптацию, взял меня под свое крыло с первого дня в «ПСЖ». Он ведет себя со мной как старший брат. Когда такой игрок помогает тебе каждый день, это действительно приятно. Он отличный игрок. Мы очень рады, что он с нами. Он чувствует себя здесь комфортно и обязательно добьется больших успехов.



Эдинсон Кавани тоже очень хорош. Я думаю, что он идеальный партнер для таких игроков, как Неймар и я. Он очень мобилен и имеет необыкновенный уровень завершения атак. Он родился нападающим», — цитирует Мбаппе сайт клуба.