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Тренер сборной Замбии не удержался на ногах, приняв мяч в своей технической зоне

Футбол

Главный тренер сборной Замбии Джордж Луандамина стал участником забавного эпизода во встрече своей команды с соперниками из Камеруна (2:2). На 17-й минуте игры мяч вышел за пределы поля в районе технической зоны, в которой находился специалист. Луандамина решил продемонстрировать свои футбольные навыки и, обращаясь с мячом, не удержался на ногах.

Тренер с достоинством и улыбкой отреагировал на этот эпизод, невозмутимо призвав футболистов идти в атаку на ворота соперников.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» интернет-издания Goal.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Замбии — Футбол Сборная Камеруна - Футбол
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