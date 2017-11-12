Тренер сборной Замбии не удержался на ногах, приняв мяч в своей технической зоне

Главный тренер сборной Замбии Джордж Луандамина стал участником забавного эпизода во встрече своей команды с соперниками из Камеруна (2:2). На 17-й минуте игры мяч вышел за пределы поля в районе технической зоны, в которой находился специалист. Луандамина решил продемонстрировать свои футбольные навыки и, обращаясь с мячом, не удержался на ногах.



Тренер с достоинством и улыбкой отреагировал на этот эпизод, невозмутимо призвав футболистов идти в атаку на ворота соперников.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» интернет-издания Goal.