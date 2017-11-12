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Рамирес в декабре начнёт тренироваться в составе «Интера»

Футбол

Бразильский полузащитник Рамирес, выступающий за «Цзянсу Сунин», в декабре начнёт тренироваться в составе «Интера», утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

И итальянский, и китайский клубы принадлежат одной компании — одному из крупнейших ритейлеров Китая Suning Group. В ноябре завершился чемпионат Китая, и 30-летний хавбек на правах аренды перейдёт в «Интер» и начнёт выступать в серии А с января следующего года.

В данный момент Рамирес, перебравшийся в Китай в 2016 году, находится на базе своего бывшего клуба «Челси» и восстанавливается после травмы, которую он получил в середине октября.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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