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Холланд: гол Рамиреса «Барселоне» в 2012 году – важный в истории «Челси»

11 июня 2017, воскресенье. 10:33. Футбол

Бывший тренер «Челси» Стив Холланд назвал гол полузащитника Рамиреса в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов-2011/12 с «Барселоной» (2:2) важным в истории лондонского клуба. Синие в том сезоне впервые в истории выиграли Лигу чемпионов.

«Гол Рамиреса перед перерывом был, на мой взгляд, важным голом, когда-либо забитым в истории «Челси», потому что нам не надо было уже забивать во втором тайме. Нам надо было только обороняться. Это было сложно, но возможно.

Если бы во втором тайме нам пришлось открываться, бросаться в атаку, то оставались бы пространства в обороне, и мы могли бы пропустить снова. И тогда бы у нас были неприятности. Так что в перерыве мы перестроились с 4–4–1 схемы, которую мы использовали после удаления на 4–5–0, и играли без форварда. Дрогба играл слева и практически выполнял роль левого защитника», — цитирует Холланда пресс-служба «Челси».

Видео гола Рамиреса можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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