10 речных кабриолетов запустят по Москве-реке перед ЧМ-2018

Власти Москвы запустят 10 речных трамваев в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает Welcome2018.



«Мы хотим сделать всё возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача – создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом. Для этого планируется разработать как пешие маршруты, так и автобусные экскурсионные туры, а также задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов», – сказал руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.



Новые речные суда будут окрашены в яркие цвета. Планируется, что стоимость поездки составит 500 руб. Все водные трамваи вместимостью 44 пассажира оснастят аудиогидами на девяти языках, системой климат-контроля и выдвижной стеклянной крышей. Речные кабриолеты будут останавливаться у семи причалов, в том числе возле парка «Зарядье» и спорткомплекса «Лужники», интервал движения составит полчаса.

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