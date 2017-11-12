Батистута: сильно взбесило, что Месси побил мой рекорд

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута признался, что расстроился, узнав, что нынешний игрок национальной команды нападающий «Барселоны» Лионель Месси побил его рекорд по количеству голов за сборную.

Батистута за свою карьеру забил 54 гола в 77 матчах за аргентинскую команду. 22 июня 2016 года Месси в полуфинальном матче Кубка Америки со сборной США (4:0) превзошёл это достижение. Сейчас на счету Лионеля 61 гол в 123 матчах за сборную Аргентины.

«Меня это взбесило. Честно говоря, не немного, а сильно взбесило. Рекорд был признанием, которое принадлежало мне. И не простым, а большим признанием. Когда я побил рекорд, новость об этом обошла весь мир – я был лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. Думаю, на моём счету было 54 гола, а у Месси теперь… Не знаю, сколько, но больше, чем у меня. В итоге он забьёт в два раза больше, чем это удалось мне. Мне нравилось обладать этим рекордом. Ну, по крайней мере его побил инопланетянин. Любой твой рекорд однажды побьют – для этого они и существуют», — цитирует Батистуту AS со ссылкой на эфир Telefe.