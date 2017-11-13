Жена Аршавина: я готова дать Андрею последний шанс

Жена игрока «Кайрата» Андрея Аршавина Алиса Казьмина, бросившая футболиста из-за измены, готова дать своему супругу последний шанс. Ранее Казьмина сообщила, что подаёт на развод с экс-капитаном сборной России.

«Извинения — очень сильный поступок с его стороны, учитывая его мегапопулярность. Я оценила этот шаг, для меня это важно! Я хочу начать всё с начала и попробовать с чистого листа. И вообще забыть всё, независимо от того, были ли там какие-то интрижки у кого-то и так далее, потому что у нас есть семья, потому что нам хорошо вместе, потому что мне хорошо с ним. И я хочу, я готова дать ему ещё один шанс.



Мы стали общаться так, будто вот только познакомились. Как будто только начались наши отношения. Мы не возвращаемся к тем темам… Когда он приедет, я хочу просто обнять его, поцеловать и сказать, что люблю. Оставался же всего один шаг до развода. Ну вообще один», — сказала Казьмина.