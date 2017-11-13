Оуэн: если бы Бензема не перешёл в «Реал», я бы не играл в «МЮ»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн рассказал, что в 2009 году мог не стать игроком «красных дьяволов», если бы в то время выступавший за «Лион» француз Карим Бензема выбрал «МЮ», а не мадридский «Реал».



«Фергюсон сказал мне, что он хочет приобрести Бензема и я перейду в „Манчестер Юнайтед“ только в том случае, если Карим откажет им, что и случилось. Благодарен Бензема, что он перешёл в „Реал“, так как в ином случае я бы не играл за „МЮ“, — приводит слова Оуэна испанское интернет-издание Marca.

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