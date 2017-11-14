Джикия, Зобнин и Головин поддержали детей с сахарным диабетом

Футболисты сборной России Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Головин высказались в поддержку детей с сахарным диабетом.



«Дети с сахарным диабетом – это такие же дети, как и все остальные: они хотят играть с друзьями, тренироваться и участвовать во всех соревнованиях. И мы можем помочь сделать их жизнь радостной и полноценной, чтобы они достигали своих высот», — сказал Джикия.



«Каждый человек имеет право на воплощение своей мечты, на самореализацию, и дети с диагнозом сахарный диабет не должны быть исключением. Наша ответственность заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность», — отметил Зобнин.



«Мы рады поддержать детей, больных сахарным диабетом. Такие дети часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих. Чем больше внимания к проблеме мы привлечём, тем больше шансов у больных сахарным диабетом жить обычной полноценной жизнью», — подчеркнул Головин.

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