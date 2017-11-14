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15 ноября итальянская федерация футбола даст оценку работе Вентуры

Футбол

Будущее главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры может решиться уже 15 ноября. Глава итальянской федерации футбола Карло Тавеккио сообщил, что завтра, 15 ноября, состоится совещание с членами федерации, на котором будет обсуждаться работа Вентуры и выступление сборной Италии в квалификации ЧМ-2018.

«Мы огорчены и разочарованы непопаданием на чемпионат мира. Это спортивный провал. Нам нужно принять совместное решение, именно поэтому завтра состоится встреча с членами федерации, чтобы провести тщательный анализ», — цитирует Тавеккио Gazzetta dello Sport.

Итальянское издание назвало четырёх кандидатов на пост главного тренера сборной вместо Вентуры. Речь идёт о Карло Анчелотти, Антонио Конте («Челси»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Роберто Манчини («Зенит»). Болельщики склоняются к кандидатуре Анчелотти, за которого проголосовали уже 67,6%. Далее следуют Конте (22,2%), Аллегри и Манчини (5,1%).

Вентура: я не подавал в отставку, поскольку ещё не встречался с главой федерации
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Антонио Конте Джампьеро Вентура Карло Анчелотти Массимилиано Аллегри Роберто Манчини ЧМ-2018
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