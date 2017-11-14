До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Агуэро вышел на чистое третье место по количеству голов за сборную Аргентины

Футбол

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро отметился голом в товарищеском матче с командой Нигерии.

Этот гол стал для 29-летнего форварда 36-м за национальную команду. Таким образом, Агуэро опередил Эрнана Креспо (35 голов) и вышел на чистое третье место по количеству голов за сборную Аргентины. Больше Агуэро в национальной команде забили только Габриэль Батистута (54 гола) и Лионель Месси (61 гол).

Посмотреть гол нападающего Серхио Агуэро в ворота сборной Нигерии можно в «твиттере» сборной Аргентины.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сборная Аргентины — Футбол Серхио Агуэро Эрнан Креспо
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент