Агуэро вышел на чистое третье место по количеству голов за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро отметился голом в товарищеском матче с командой Нигерии.



Этот гол стал для 29-летнего форварда 36-м за национальную команду. Таким образом, Агуэро опередил Эрнана Креспо (35 голов) и вышел на чистое третье место по количеству голов за сборную Аргентины. Больше Агуэро в национальной команде забили только Габриэль Батистута (54 гола) и Лионель Месси (61 гол).

Посмотреть гол нападающего Серхио Агуэро в ворота сборной Нигерии можно в «твиттере» сборной Аргентины.