Сборная России сыграла вничью с Испанией — 3:3, отыгравшись со счёта 0:2

Сборная России сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:3.

Уже на 9-й минуте Хорди Альба вывел гостей вперёд, а на 35-й минуте Серхио Рамос голом с пенальти удвоил преимущество испанцев. Вскоре Фёдор Смолов отыграл один мяч.

В начале второй половины игры Алексей Миранчук сравнял счёт, однако спустя несколько минут Испания получила право ещё на один пенальти и Рамос оформил дубль. Впрочем, на 70-й минуте Смолов ответил своим голом и установил окончательный счёт в матче.

Видео голов можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.