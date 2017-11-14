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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Сборная России сыграла вничью с Испанией — 3:3, отыгравшись со счёта 0:2

Футбол

Сборная России сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:3.

Уже на 9-й минуте Хорди Альба вывел гостей вперёд, а на 35-й минуте Серхио Рамос голом с пенальти удвоил преимущество испанцев. Вскоре Фёдор Смолов отыграл один мяч.

В начале второй половины игры Алексей Миранчук сравнял счёт, однако спустя несколько минут Испания получила право ещё на один пенальти и Рамос оформил дубль. Впрочем, на 70-й минуте Смолов ответил своим голом и установил окончательный счёт в матче.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 21:45 МСК
Россия
3 : 3
Испания
0:1 – Альба – 9, 0:2 – Рамос – 35 (пен), 1:2 – Смолов – 41, 2:2 – Миранчук – 51, 2:3 – Рамос – 53 (пен), 3:3 – Смолов – 70

Видео голов можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол товарищеские матчи
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