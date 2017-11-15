Сорокин: удовлетворены, как стадион в Петербурге загрузился и как разгружается

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Испания, который прошёл на стадионе «Санкт-Петербург» и завершился вничью со счётом 3:3.



«Игра вполне отражает счёт. Обе команды играли вполне прилично. Были и ошибки, и острые моменты. Был ли пенальти? Лучше смотреть на повторе по телевизору. Когда смотришь издалека, сложно сделать вывод. Сегодня сыграли хорошо, создавали острые моменты, игра понравилась



В целом, оргкомитет здесь для того, чтобы посмотреть не только на игру, но и на то, как работает стадион и прилегающие территории, как распределяются потоки. Мы удовлетворены тем, как стадион загрузился и как разгружается. Проблем на стадионе «Санкт-Петербург» меньше, чем было с «Лужниками», потому что здесь чаще проводятся игры, все болельщики уже привыкли к тому, куда идти и как всё происходит вокруг стадиона. На «Лужниках» был первый матч после перерыва, будем работать дальше.

Под закрытой крышей, конечно, тепло. Будь она открыта, была бы немножко другая температура. Всё оправдано — на улице дождь идёт", — заявил Сорокин.