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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Сборные Англии и Бразилии не выявили победителя

Футбол

Сборные Англии и Бразилии сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 0:0.

Матч прошёл с минимальным количеством ударов и опасных моментов. Южноамериканская команда была ближе к голу, чем подопечные Гарета Саутгейта, однако порадовать болельщиков забитыми мячами соперники не сумели.

Напомним, что по итогам квалификации чемпионата мира 2018 года сборные Бразилии и Англии уверенно обеспечили себе место на предстоящем турнире в России.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
14 ноября 2017, вторник. 23:00 МСК
Англия
0 : 0
Бразилия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Бразилии — Футбол товарищеские матчи
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