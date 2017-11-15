Сборные Англии и Бразилии не выявили победителя

Сборные Англии и Бразилии сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 0:0.

Матч прошёл с минимальным количеством ударов и опасных моментов. Южноамериканская команда была ближе к голу, чем подопечные Гарета Саутгейта, однако порадовать болельщиков забитыми мячами соперники не сумели.

Напомним, что по итогам квалификации чемпионата мира 2018 года сборные Бразилии и Англии уверенно обеспечили себе место на предстоящем турнире в России.